Gilles Rocca presenta la nuova fidanzata: «Cosa devo dire? Sto tanto bene». Ecco chi è

Gilles Rocca è di nuovo innamorato. I suoi fan lo avevano capito già da un po', in realtà, perché proprio il primo giorno del 2024, l'attore aveva pubblicato un selfie allo specchio con una ragazza che, però all'epoca, non aveva taggato. Proprio nelle scorse ore, il vincitore di Ballando con le Stelle 2020, ha pubblicato un selfie in cui menziona la donna che gli starebbe facendo battere il cuore, ovvero la sua nuova fidanzata: si chiama Roberta Mastromichele.

La nuova fidanzata di Gilles Rocca

Gilles Rocca ha pubblicato un selfie nel proprio profilo Instagram: sorride guardando la telecamera dello smartphone e, accanto al suo viso, quello di una bella donna con i capelli castani e gli occhi chiusi. L'attore scrive semplicemente: «…..E che devo dí…. sto tanto bene». E, quindi, tagga la nuova compagna: Roberta Mastromichele, attrice romana 47enne con una grande esperienza teatrale alle spalle. I due, quindi, si sarebbero conosciuti in ambito lavorativo e Roberta avrebbe fatto tornare il sorriso a Gilles dopo la rottura con la fidanzata storica Miriam Galanti, avvenuto nei primi mesi dello scorso anno.

Il post sulla rottura con Miriam Galanti

Quando Gilles Rocca aveva comunicato ai fan di avere chiuso la relazione con l'ormai ex fidanzata Miriam Galanti, sul proprio profilo Instagram aveva scritto: «Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita.

E’ difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile».