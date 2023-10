Arcevia, ciclista vola in una scarpata di 6 metri tra i rovi: soccorso con le tecniche Saf e poi trasportato in eliambulanza a Torrette

ARCEVIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa ad Arcevia, in località San Giovanni, per soccorrere un ciclista caduto per circa sei metri in una scarpata con rovi.

Il soccorso

La squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha raggiunto la persona, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), immobilizzandolo su una apposita barella in collaborazione con il personale del 118 e riportandolo sulla sede stradale. Il ciclista è stato poi trasportato in eliambulanza al pronto soccorso