JESI Non aveva mai conseguito la patente, ma era lo stesso al volante di una Ford Focus lungo via Gallodoro quando il personale della Polizia locale, con auto civetta e personale in abiti civili per contrastare in particolare l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, lo ha fermato. Per l’uomo, di nazionalità straniera, sono scattati una sanzione di 5.100 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Quello di venerdì scorso è solo il più recente dei casi di maxi multe e sequestri da parte dei vigili per le strade della città.

Il report

Sette i veicoli stoppati con multe salate per i rispettivi proprietari. C’è chi rischia di essere chiamato a pagare anche fino a 8mila euro, sulla base di ciò che ora sarà deciso e comminata dalla Prefettura di Ancona: si tratta di un egiziano di 35 anni residente in provincia di Perugia che già lo scorso maggio si era visto ritirata la patente dalla Polizia stradale umbra e che pure circolava a Jesi in viale Don Minzoni con una Ford Fusion, ora posta in stato di fermo amministrativo per tre mesi. Cittadini di origine straniera ma anche jesini, come nel caso di un 51enne che nei pressi di viale della Vittoria guidava una Lancia Y che era già stata sottoposta a sequestro per mancata assicurazione. La copertura assicurativa non c’era ancora neppure in occasione di questo ulteriore controllo: l’uomo è stato sanzionato per 3mila euro, con revoca della patente e veicolo ceduto all’operatore convenzionato per tali casi con la Prefettura. Jesino anche il 58enne che aveva lasciato in sosta su area pubblica, in via Rossini, una Opel Combo, già in precedenza sottoposta a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa. Pure in questo caso multa di 3mila euro e confisca del veicolo per l’alienazione.

Altri due jesini, un 34enne e un 38enne, dovranno pagare 1.398 euro e hanno visto i rispettivi veicoli fermati per 90 giorni. Il primo aveva parcheggiato in via Nazario Sauro la sua Alfa Romeo Mito che risultava però sospesa dalla circolazione per mancata revisione. Come pure nel secondo caso la Fiat Punto fermata in via Gallodoro era ancora priva di revisione. Infine, sequestrata anche una Minicooper, condotta da un tunisino che da oltre un anno era residente in Italia: l’uomo è stato fermato in via Ancona e trovato sia con la patente di guida del paese d’origine senza conversione come prescrive la legge, sia sprovvisto di copertura assicurativa. La patente è stata ritirata e trasmessa alle autorità consolari competenti per il tramite della Prefettura e per il cittadino nordafricano è scattata la sanzione per circa mille euro.