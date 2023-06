Pesaro, una marea di furbetti del reddito di cittadinanza scovati dai carabinieri: 21 denunciati e 60 segnalati

PESARO - Furbetti del Reddito di cittadinanza: una vasta campagna di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pesaro ha permesso di scoprirne una mrea: 21 denunciati e 60 segnalati, devono resituire 100mila euro e pagarne circa il doppio in sanzioni.

Diverse persone avrebbero percepito illecitamente il Reddito di cittadinanza in assenza dei requisiti richiesti dalla legge e ricorrendo a false dichiarazioni su residenza, precedenti e redditi percepiti.

Partendo dall’elenco provinciale degli ammessi a percepire l’erogazione in parola, i Carabinieri hanno verificato che decine di soggetti non possedevano addirittura il primo requisito utile ovvero la cittadinanza italiana o la residenza anche non continuativa di dieci anni.

Gli accertamenti effettuati, oltre a consentire la rilevazione di presumibili condotte penali a carico di 21 soggetti, hanno permesso di segnalare al competente organo amministrativo oltre 60 persone, al fine di promuovere le azioni di competenza per bloccare l’erogazione e avviare l’azione di recupero delle somme illecitamente percepite. L’erogazione indebita è stata quantificata complessivamente in oltre 100.000 euro e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro.