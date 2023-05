Matelica, si "dimenticano" i precedenti: denunciati 4 furbetti del reddito di cittadinanza. Devono restituire più di 100mila euro

MATELICA - Si "dimenticano" i precedenti: denunciati dai carabinieri di Matelica 4 furbetti del reddito di cittadinanza. Devono restituire più di 100mila euro.

Sono accusati dei reati di falso e di indebita percezione del reddito di cittadinanza per aver ottenuto il sussidio, in alcuni casi fin dal 2019, tramite false dichiarazioni nelle quali omettevano i loro precedenti penali e le loro pendenze con la giustizia ancora in corso. Gli accusati sono una donna pluripregiudicata 73enne di Alba Adriatica che tra il 2019 e il 2022 otteneva 39 mensilità per un ammontare di oltre 30 euro; un 66enne che con 22 mensilità raggiungeva la cifra di 15mila euro; un 55enne che arriva ad ottenere quarantamila euro ed infine un 34enne di Silvi che arrivava alla cifra di ventiduemila euro. Per un totle di 108.000 euro.