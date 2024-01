Tiziana Foschi, Valerio Fiori, Alberto Aquilani e Jay Pecci: le origini (marchigiane) che non ti aspetti

SASSOFERRATO - Sassoferrato ha un grandissimo legame con l’emigrazione marchigiana a Roma. Oltre al grande cantautore Luciano Rossi (autore della celeberrima “Se mi lasci non vale” che Julio Iglesias ha portato in giro per il mondo e di tanti altri indimenticabili brani) , altri personaggi di rilievo del mondo sportivo e culturale hanno origini sentinesi.

Tiziana Foschi una carriera iniziata con la Premiata Ditta

Innanzitutto Tiziana Foschi, attrice, comica (ha fondato nel 1986 con Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Pino Insegno la Premiata Ditta), regista teatrale, sceneggiatrice. La Foschi ha avuto ottima carriera televisiva, cinematografica e teatrale sempre però mantenendo contatti con le sue origini. Ha collaborato in Tv in tantissimi programmi di successo con Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini ; Gianni Boncompagni, Paolo Bonolis, Giancarlo Magalli e Fabio Fazio. Poi tantissime esperienze in teatro con Massimo Giuliani, Cesare Bocci (nato a Camerino!) e con Rossana Casale (anche lei legata alle Marche avendo sposato l’imprenditore alberghiero di Portonovo Maurizio Fiorini, poi tragicamente deceduto) un'opera teatrale-concerto sul jazz curando spesso anche tematiche di impegno sociale. Nel cinema ha lavorato tra gli altri con Massimo Cappelli, Alessandro Benvenuti, Pupi Avati. Questo tenendo sempre ben stretti i suoi legami con Sassoferrato (in particolate con la frazione Castiglione) dove viene ancora appena può e dove ha portato le sue opere teatrali sia come regista che come attrice.

Valerio Fiori, grande portiere con 229 presenze in campo

Di origini sassoferratesi poi è anche Valerio Fiori, grande portiere con ben 229 presenze in Serie con Lazio, Cagliari, Fiorentina, Piacenza e Milan ed in seguito allenatore dei portiere con lo stesso Milan, Shenzen in Cina, Deportivo La Coruna (qui come vice allenatore addirittura), Napoli, Genoa e Valencia.

Alberto Aquilani e i 5 gol in nazionale

Da giocatore è arrivato a vestire la maglia della nazionale Under 21 ben 4 volte e vincendo praticamente tutto (come componente della rosa) con il grande Milan di Berlusconi. Infine è riuscito anche a laurearsi brillantemente in Giurisprudenza.

Lo stesso dicasi di Alberto Aquilani, 264 presenze e 26 reti fatte in Serie A con Roma, Juventus, Fiorentina, Pescara e Sassuolo; inframezzate da grandi esperienze all’estero con squadre storiche quali Liverpool, Sporting Lisbona e Las Palmas. Inoltre conta ben 38 presenze e 5 reti in nazionale; questo dopo aver giocato in tutte le nazionali giovanili (dalla Under 15 alla Under 21) ed esser diventato campione d’Europa Under 19 nel 2003 dove fu premiato come miglior giocatore della manifestazione. Nel suo palmares due Coppe Italia ed una Supercoppa con la Roma ed una Supercoppa del Portogallo con lo Sporting. Ora, dopo alcuni di allenatore vittorie e successi con la Primavera della Fiorentina (3 coppe Italia ed una Supercoppa vinte), allena il Pisa in Serie B.

Jay Pecci, il baseball dall'America al Grosseto

Un altro sassoferratese di origine, stavolta statunitense, è il giocatore di baseball Jay Pecci. Questi dopo una buonissima carriera in America è venuto a giocare nel Montepaschi Grosseto Baseball in Italia e successivamente anche a giocare nella Nazionale Italiana come oriundo “marchigiano”.

*sociologo, esperto dell'emigrazione marchigiana