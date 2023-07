Fermo, furbetti del reddito di cittadinanza con precedenti penali: nei guai 7 stranieri e 4 italiani

FERMO - Hanno precedenti penali, ma percepiscono comunque il reddito di cittadinanza i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato 11 "furbetti", 7 stranieri e 4 italiani, chiedendo il sequestro preventivo di circa 60mila euro indebitamente precepiti.

Sono stati denunciati ia piede libero in 11 per i reati di truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Denunciati due cittadini marocchini, classe 1980, residenti a Fermo, un cittadino albanese, classe 1988, residente a Ponzano di Fermo, un cittadino marocchino, classe 1980, residente a Porto Sant'Elpidio, un cittadino albanese, classe 1984, residente a Sant'Elpidio a Mare, e un cittadino albanese, classe 1991, residente a Porto Sant'Elpidio, una donna bosniaca classe 1982, residente a Porto San Giorgio, un italiano classe 1969 di Sant’Elpidio a Mare residente a Porto Sant’Elpidio, un foggiano classe 1967 residente a Porto Sant’Elpidio, un calabrese classe 1957 residente a Grottazzolina ed un fermano classe 1990 residente a Monterubbiano, tutti con precedenti penali. In totale, sono state verificate circa 130 posizioni di percettori del beneficio economico del reddito di cittadinanza, e sono state richieste misure di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite per un ammontare complessivo di circa 60.000 euro.