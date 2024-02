Fermo, ubriachi al volante, due sono coinvolti in incidenti: uno ha alcol in corpo 5 volte oltre il limite ed è positivo alla cocaina

FERMO - Strage di patenti nei confronti degli ubriachi al volante da parte dei carabinieri del Fermano. Due sono rimasti coinvolti in incidenti ed uno di loro, oltre ad avere un tasso alcolico quasi 5 volte il limite di legge, era anche positivo alla cocaina.

A Falerone i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Amandola per il reato di guida in stato di ebbrezza. L'uomo, coinvolto in un sinistro stradale ad Amandola lungo la strada provinciale 237, è stato sottoposto a specifici controlli presso l'Ospedale di Fermo e il test alcolemico ha dato esito positivo; gli è stata ritirata la patente. Analogamente, a Porto Sant'Elpidio (FM), i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 65enne di Porto Sant'Elpidio per il reato di guida in stato di ebbrezza. In seguito ad un controllo notturno operato dai militari utilizzando l’etilometro, è emerso che il soggetto presentava un tasso alcolemico di 1,40 g/l. La sua patente di guida è stata pertanto ritirata e il veicolo sequestrato. Nello stesso servizio volto per garantire la sicurezza stradale, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 28enne di Macerata, questa volta dai militari della Radiomobile. Nella notte, l'individuo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Montegranaro.

Successivamente, è stato trasportato presso l'Ospedale Civile di Fermo per accertamenti medici che hanno rilevato la sua positività al tasso alcolemico. Sempre nel corso del servizio a Fermo, militari del Nucleo Radiomobile denunciavano. per guida sotto influenza di alcol e stupefacenti un ucraino 20enne che nella notte rimaneva coinvolto in autonomo sinistro stradale. Trasportato presso l’ospedale civile di Fermo e sottoposto ad analisi risultava con tasso alcolemico pari a 2,40 g/l e positivo alla cocaina.