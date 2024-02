MATELICA - Strappa il denaro alla cassiera del supermercato e scappa: denunciato un operaio della Ricostruzione.

I Carabinieri della Stazione di Matelica hanno denunciato un giovane operaio della ricostruzione

temporaneamente residente in Gagliole. Nel pomeriggio del 1° febbraio, si era recato presso il supermercato Tigre di Matelica in Viale Martiri della Libertà. Dopo aver acquistato un bene di scarso valore era rimasto all’interno dell’attività con una scusa. Quando poi la cassiera aveva riaperto la cassa per effettuare una nuova transazione in favore dell’uomo questi si era scagliato contro la donna e le aveva strappato di mano il denaro dandosi alla fuga. I Carabinieri di Camerino, dopo aver acquisito le telecamere di videosorveglianza del locale,

istituivano una serie di posti di blocco per cinturare l’intera cittadina.

L’attività info investigativa svolta portava all’individuazione di un agriturismo ove alloggiano operai di nazionalità egiziana. Dall’incrocio tra i dati anagrafici dei residenti e le immagini delle telecamere si risaliva all’autore il quale tuttavia non era presente in struttura. I militari quindi si appostavano nelle vicinanze attendendone il ritorno. Il rapinatore veniva quindi bloccato e condotto in caserma ove veniva ritrovato in possesso dell’intera refurtiva.