Nasconde in casa un etto di hashish: operaio 30enne arrestato per spaccio

FABRIANO - Blitz dei poliziotti dell’Anticrimine di Fabriano in un appartamento. Il proprietario, un operaio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: aveva 100 grammi di hashish. Ieri sera, infatti, il personale del settore Anticrimine della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un trentenne residente a Fabriano. Il giovane, fermato dopo una complessa attività di indagine volta alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. La droga era stata ben nascosta negli armadi all’interno dell’appartamento. Sequestrati anche un bilancio di precisione, due coltelli e un telefonino cellulare.

