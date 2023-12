FABRIANO - Annullato per il quarto anno consecutivo il Presepe vivente di Genga. Motivi legati alle stringenti norme sulla sicurezza alla base della decisione comunicata dagli organizzatori per il nuovo stop di una delle rappresentazioni della Natività più apprezzata in regione e non solo, la più grande al mondo per estensione: ben 30mila metri quadri lungo il costone roccioso che conduce fino al Tempio di Valadier.

APPROFONDIMENTI LA CELEBRAZIONE Il ministro Tajani padrino al battesimo della bimba di una donna vittima della tratta: a Fabriano ci sarà anche Versace

«Non si farà la nuova edizione – dichiara Rosanna Filipponi, componente del comitato che si occupa dell’organizzazione -. Abbiamo preso questa decisione non certo a cuor leggero. L’ultima rappresentazione risale al 2019, poi nel 2021 era tutto pronto, ma un’ordinanza sempre in materia di sicurezza ha di fatto impedito entrambe le rappresentazioni».

Il problema

Continua Filipponi: «Le problematiche sono sempre le stesse, legate alla sicurezza. In pratica, esiste solo una via di ingresso e una di uscita e non va bene. Inoltre, ad oggi, potrebbero entrare contemporaneamente per ammirare il Presepe vivente al massimo 2mila persone. Un numero troppo esiguo, considerando che solo i figuranti sono circa 300, cui si aggiunge il personale dell’organizzazione. Stiamo cercando di individuare qualche professionista che possa aiutarci ad aggiornare il Piano di sicurezza e così ripresentarci a Natale 2024». Da quattro anni, appassionati dell’entroterra e non, attendono di poter tornare ad ammirare il Presepe Vivente nato nel 1981. Sono oltre 400mila le persone che in questi anni sono accorse a Genga.

Intanto oggi prende il via, in tutto il comprensorio, il cartellone natalizio. Ogni città ha preparato una serie di eventi. A Sassoferrato è previsto, dalle 15,30, un mercatino in centro con artisti di strada, trucca bimbi e l’accensione dell’albero vivente più alto d’Italia in un centro storico. Alle 18:30 esibizione del Gruppo strumentale Città di Sassoferrato. A Cerreto d’Esi c’è l’accensione dell’albero. Dalle 17 Gianluca Lalli, direttamente da Rai2, con il “Cantafavole”. Domani Mercatini di Natale tutto il giorno in piazza Caraffa e nel pomeriggio la corsa dei Babbi Natale in bicicletta. A Serra San Quirico oggi, dalle 16, in piazza della Libertà, “Facciamo l’albero solidale con la comunità Rosso di Sera”. A Fabriano in piazza del Comune accensione dell’albero di Natale con la partecipazione del coro Akademia e il Corpo Bandistico città di Fabriano. Spazio anche ai mercatini di Natale a cura della campagna amica Coldiretti. Oggi alle 11:30 e 15:30, infine, c’è “Racconti di Natale”, la visita guidata tematica presso la Pinacoteca Molajoli di Fabriano.