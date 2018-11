È morto don Nicola Il quartiere Campo Sportivo in lutto: aveva 89 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO- È morto, a 89 anni, don Nicola Gatti, il sacerdote che ha dato tutto per il quartiere Campo Sportivo, nella periferia di Fabriano. Qui, negli anni ’70, celebrava messa nel famoso “garage Leporoni”, fin quando la chiesa della Sacra Famiglia, non è stata ideata da lui, poi progettata e inaugurata. Per 40 anni è stato l’anima di questa parrocchia, dove tutto, dalla forma, alla luce delle finestre, all’altare aveva un significato profondo. Don Nicola se ne è andato ieri mattina dopo lunga malattia.Da anni aveva la lasciato la guida della parrocchia, ma è stato un punto di riferimento per tanti sia alla Sacra Famiglia che alla casa Madonna della Rosa da lui ideata per il recupero e la riabilitazione situata nel quartiere Borgo. Oggi pomeriggio le esequie alle 15,30 nella sua chiesa. Il funerale è presieduto dal vescovo Stefano Russo. Con lui il vescovo emerito, Vecerrica, i sacerdoti e i religiosi. Poi la sepoltura nel cimitero di Argignano. Da ieri è stata allestita la camera ardente nella chiesa della Sacra Famiglia.«Ciao don Nicola. Porta un po’ della tua irriverenza e della tua profonda leggerezza in qualunque posto sei ora» il ricordo della presidente del consiglio comunale, Giuseppina Tobaldi. «Don Nicola o lo amavi o lo odiavi. Con lui tutto era così. A volte le sue provocazioni infastidivano anche a chi lo amava. Ma lui così ti stimolava e ti metteva continuamente in discussione con te stesso. È stato un uomo libero perché ha saputo mantenersi libero non senza difficoltà e sacrifici. Ha saputo costruire una comunità coesa e dare un’ identità a un quartiere che rischiava di essere una terra di nessuno. Ci manca già da tanto tempo» il ricordo del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.«Grazie per avermi battezzato, cresciuto alla fede, accompagnato al sacerdozio. Ora riposa in pace e continua a pregare per noi» il saluto di don Gabriele Trombetti, arciprete di Cerreto d’Esi. «Don Nicola è tornato al Signore.