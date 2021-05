Rischio sismico, la scuola Marco Polo non è agibile. Professori, ragazzi e personale: tutti a casa

FABRIANO - Cartellino rosso, non si sa per quanto tempo, per la scuola media Marco Polo, in via Fabbri, a Fabriano. Il sindaco, Gabriele Santarelli, ha firmato ordinanza di divieto d’accesso, l’anno scolastico si concluderà con la didattica a distanza, come in emergenza Covid-19. Da diversi anni si sapeva che bisognava fare lavori di adeguamento sismico, ma negli ultimi giorni un parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha fatto aumentare le preoccupazioni.

Dichiara il primo cittadino: «Non è inagibile la scuola, ma non risponde ai requisiti dettati dalla normativa del 2018. Lo stesso tipo di analisi fatta nel 2017, ossia prima della nuova normativa, avrebbe probabilmente dato esiti diversi». La scuola, quindi, non è a norma e le 11 classi delle quattro sezioni (tra personale docente, Ata e alunni quasi 300 persone) non hanno una sede per terminare questo anno scolastico già strano di suo. Tante le incognite: bisogna capire dove inizieranno il nuovo anno, a settembre, le classi della Marco Polo, come si svolgeranno, e dove, gli esami di terza media, il prossimo mese, e cosa succederà alla storica scuola del quartiere Borgo.



La decisione di chiusura è stata presa «in considerazione degli approfondimenti sui contenuti della documentazione depositata relativamente alla relazione della vulnerabilità statica e sismica del plesso». Ieri il sindaco ha incontrato la preside. «Sono consapevole dei disagi arrecati ma, come abbiamo agito in queste situazioni fino ad oggi, la sicurezza viene prima di ogni altra cosa» conclude Santarelli che nei prossimi giorni chiederà un parere al responsabile dell’ex Genio Civile per capire se la struttura (non ha danni, ma non è adeguato in base all’ultima normativa 2018) potrà essere riaperta subito o solo dopo l’intervento sismico già programmato. Nell’ordinanza firmata ieri si legge che «i corpi di fabbrica della scuola Marco Polo identificati dalle lettere A B e D non risultano adeguati staticamente e sismicamente, mentre il corpo C non è adeguato staticamente e idoneo sismicamente».



Queste indicazioni sono state tratte «dalla relazione redatta dalla ditta “All Ingegneria” con sede in Ancona ed allegata al progetto definitivo di adeguamento sismico della scuola approvato con deliberazione della Giunta il 7 novembre 2019». Queste indicazioni, si legge ancora nell’ordinanza «possono comportare grave ed imminente pregiudizio per l’incolumità degli alunni e del personale scolastico e generano situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità». Per questi motivi il sindaco ha firmato l’atto «al fine di prevenire pericoli per la privata e pubblica incolumità».

