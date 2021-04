Nonna Pierina a 101 anni ecco la dose bis di vaccino: la somministrazione a casa

CASTELLEONE DI SUASA - Pierina Gasparoni, lucida e attivissima nonnina di Castelleone di Suasa, ha ricevuto a 101 anni la seconda dose del vaccino anti-Covid. Data l’età, nonna Pierina non ha dovuto raggiungere un hub vaccinale: la seconda dose le è stata somministrata a domicilio, nella sua abitazione di via Case Nuove, nelle adiacenze del paese.

Classe 1920, Pierina Gasparoni Cavalletti aveva tagliato il traguardo del secolo il 5 settembre dell’anno scorso, attorniata dai figli Enrico e Vittorio, dai nipoti, dai bisnipoti, ed anche dalla Castelleone di Suasa istituzionale: il sindaco Carlo Manfredi e l’assessore Loretta Lorenzetti non avevano voluto mancare alla festa, e avevano portato alla neo-centenaria il saluto e l’augurio affettuoso di tutto il paese. Purtroppo, le misure di distanziamento sociale legate all’emergenza non avevano permesso una celebrazione più ampia e partecipata, ma Pierina aveva comunque potuto sottolineare l’agognato traguardo con tre simboliche torte confezionate in modo che, avvicinate l’una all’altra, componessero la fatidica cifra 100, che certificava anche il suo personale record di persona più longeva del paese.

Adesso che è immune anche dal virus, nonna Pierina promette di raggiungere ulteriori traguardi. A praticarle la seconda iniezione è stato il dottor Stefano Ripanti, il coordinatore della équipe dei “Medici di Collina” che sta portando avanti una gratificante attività nella lotta al virus in tutta la valle. Aderiscono all’équipe molti medici di base di più comuni -Trecastelli, Ostra, Corinaldo, Ostra Vetere, Barbara, Castelleone di Suasa, Serra de Conti- impegnati anche nella gestione del drive through di Passo Ripe. Di recente alcuni di questi medici avevano del resto garantito l’effettuazione di una sessione vaccinale nella stessa Castelleone, fruendo del palazzetto dello sport opportunamente messo a disposizione dall’amministrazione cittadina.

