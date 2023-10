CASTELFIDARDO - Un 35enne di Castelfidardo è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri per possesso di droga ai fini di spaccio. I militari della stazione fidardense stavano facendo un servizio proprio di contrasto al mercato di stupefacenti in una piazza purtroppo ritenuta spesso al centro di traffici illegali come quella della città della fisarmonica.

Durante uno dei posti di blocco hanno controllato il 35enne, che fa l’operaio in zona. Insospettiti, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione nella sua abitazione in centro città. E’ qui che gli hanno trovato 18 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta quindi per lo smercio.

Come oltretutto avrebbe confermato la presenza nella stessa stanza di materiale utile proprio per il confezionamento e di un bilancino di precisione.

Inoltre, ben occultati, sono pure spuntati fuori ben 17.500 euro in contanti che, per il lavoro che svolge l’uomo, sono stati ritenuti con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato quindi sequestrato dall’Arma e l’uomo arrestato nonostante non avesse precedenti a suo carico. In casa c’era la compagna con la quale convive ma che sarebbe ritenuta estranea ai fatti.