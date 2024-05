Eurovision, Greta Thunberg arrestata insieme a dei dimostranti: caos fuori dalla Malmoe Arena

Proteste e disordini a Malmoe. Tra i protagonisti c'è un volto noto al mondo intero. La leader ecologista svedese Greta Thunberg è tra i dimostranti arrestati oggi durante le proteste di fronte alla Malmoe Arena contro la partecipazione di Israele all'Eurovision. I manifestanti si sono concentrati di fronte l'ingersso dell'arena, scandendo lo slogan «vergogna» mentre il pubblico entrava, secondo quanto riferisce il giornale svedese 'Aftonbladet'.

Le forze dell'ordine hanno allontanato i manifestanti filo-palestinesi che si stavano avvicinando alla Malmo Arena, dove è in corso la finale dell'Eurovision Song Contest con la partecipazione di Israele. Nell'area diverse camionette della polizia svedese, norvegese e agenti a cavallo. Tra i manifestanti anche Greta Thunberg, con la kefiah al collo. Diversi attivisti sono stati allontanati con la forza e sono stati fatti spostare in un'area a circa 200 metri di distanza dall'arena. Anche un elicottero sorveglia la zona.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti sono intervenuti per portare via diversi attivisti, ha detto un portavoce della polizia, Rickard Lundqvist, sottolineando che questi si erano spostati dalla zona dove era stata autorizzata la manifestazione di protesta, in un parco vicino all'arena. La coalizione Stop Israel, che riunisce 66 organizzazioni, ha convocato la mobilitazione di oggi, con un corteo conclusosi appunto nel parco di Moelleplatsen, contro la partecipazione di Israele al festival. La polizia svedese ha messo in atto un massiccio dispositivo si sicurezza, anche con la collaborazione di agenti inviati da Norvegia e Danimarca. Sono stati utilizzati anche droni per osservare possibili punti di tensione durante i concentramenti.