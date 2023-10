Spaccio, città vietata per tre anni al pusher di Foggia: ad Ancona 122 Fogli di Via emessi in 10 mesi

ANCONA - Le Volanti della polizia sono intervenute in via Buoncompagno, ad Ancona, in una strada adiacente alla Mensa del Povero di Padre Guido, perché attirate da due uomini che confabulavano tra loro, fin quando uno dei due tentava di consegnare all’altro un piccolo involucro, avvolto in carta di giornale, risultato essere 1.27 grammi di hashish. Immediatamente procedevano al controllo di entrambi i soggetti di cui uno risultava essere un individuo, italiano, di circa 40anni, originario della provincia di Foggia, ma residente in altra provincia marchigiana, già noto alle forze dell’Ordine e gravato da precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti.

La perquisizione

Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di altro quantitativo di stupefacente, ovvero 0,78 grammi di cocaina ed altri 0,38 grammi di hashish, nonché di 215 euro in banconote di vario taglio, arrotolate.Portato in Questura nei confronti dell’italiano è scattato il deferimento.

Contemporaneamente il personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, valutata la posizione dell'uomo, istruiva nei suoi confronti, residente fuori provincia, senza occupazione lavorativa ad Ancona, già colpito in precedenza da precedente misura di prevenzione, una nuova misura con un Foglio di via obbligatorio di tre anni «trattandosi di un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, che non ha alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio anconetano».

Il nuovo Foglio di Via

Con l’emissione del Foglio di via obbligatorio il Questore ha ordinato all'uomo di allontanarsi dal Comune di Ancona, di rientrare nel luogo di residenza diffidandolo dal farvi ritorno senza preventiva autorizzazione per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Dal mese di Gennaio 2023 ad oggi il Questore di Ancona ha emesso complessivamente, grazie al lavoro di analisi criminale dei reati e dei soggetti che destano allarme in ambito provinciale 122 Fogli di Via.

Il Questore di Ancona: «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica»