Operaio di giorno, pusher la notte: trovato con oltre due chili di marijuana

CASTELFIDARDO - Questa mattina intorno alle 8,30 i militari dell’Aliquota Operativa del dipendente N.O.Rm. della Compagnia osimana unitamente ai militari della stazione di Castelfidardo nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze psicotrope hanno arrestato per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane di 22 anni, nato a Loreto e residente a Castelfidardo, celibe, operaio, incensurato. Il ragazzo a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2,05 chili di marijuana suddivisa in due grossi sacchetti neri etichettati con la scritta “block doow” nonché 12,06 grammi di sostanza da taglio oltre a materiale vario utilizzato per dividere, confezionare e pesare le dosi, occultati nel proprio garage.Le sostanze stupefacenti e gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e il giovane spacciatore condotto presso gli uffici della Compagnia di Osimo per l’espletamento delle formalità di rito e la sottoposizione al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici.Da Castelfidardo a Casteldroga è ormai sempre più emergenza droga nel paese della fisarmonica, dove l’incensurato operaio, dipendente di una nota azienda di fisarmoniche, di giorno era un operaio modello mentre la sera si dedicava allo spaccio tra Castelfidardo e Recanati, in un “giro” di clientela che coinvolge sempre più adolescenti, giovani e adulti, nel vasto traffico di sostanze stupefacenti.Dell’avvenuto arresto e di quanto rinvenuto e accertato veniva data comunicazione al sostituto procuratore di turno dott.ssa Valentina Balai della Porcura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che disponeva nei confronti dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.