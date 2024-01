JESI - Viene morsa alla mano da un cane e presenta il conto al proprietario: 10mila euro. La causa è stata intentata davanti al giudice di pace da una 20enne residente in Vallesina per le lesioni provocate dal morso di un pastore maremmano, di proprietà di un senza fissa dimora ma gravitante attorno all’area di Castelbellino.

L’incidente risale al 24 luglio del 2022, quando la ragazza si trovava al circolo di Monte Roberto. Stando a quanto raccontato dalla vittima, assistita dall’avvocato Gabriele Galeazzi, il cane era saltato fuori dal finestrino di un’auto, considerando il gran caldo. L’animale aveva iniziato ad aggirarsi tra gli avventori del circolo. Non aveva la museruola. Per cercare di riportarlo al padrone, la 20enne - questa la sua versione - aveva afferrato l’estremità della corda, ma il pastore maremmano l’aveva azzannata alla mano destra. La ragazza era corsa all’ospedale, dove i medici l’avevano dimessa con una prognosi di venti giorni, a cui poi se ne sono aggiunti altri sette per una sospetta lesione del nervo digitale radiale. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza del processo, che è stato rinviato per valutare un accordo conciliatori