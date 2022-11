CASTELBELLINO - Podista aggredito e azzannato da due cani corso, fuggiti dal recinto dell’abitazione dove erano custoditi. E’ successo ieri mattina verso le 11 lungo la pista ciclo-pedonale tra Castelbellino e Pantiere, denominata la Via dei tesori. Un itinerario gettonatissimo da runner e ciclisti per la bellezza dei luoghi che costeggiano il fiume.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Ragazza azzannata da un cane: grave in ospedale

Il podista, un 60enne che si trovava insieme alla moglie a fare una passeggiata, è stato improvvisamente aggredito dai due cani, molossi piuttosto grossi di corporatura, che lo hanno azzannato a una coscia in un punto particolarmente delicato.

L’uomo ha perso molto sangue. La moglie, rimasta indietro, ha iniziato a gridare e chiamare aiuto. Diverse persone sono accorse e anche gli stessi proprietari che hanno rinchiuso gli animali nel loro recinto. Intanto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Jesi, con l’ambulanza della Croce rossa di Castelplanio. Ma data l’entità delle ferite e il rischio di complicazioni, è stato anche richiesto l’intervento di Icaro01 da Torrette.

In ospedale

L’eliambulanza è atterrata in un terreno nelle vicinanze, il 60enne è stato medicato sul posto e trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sembra che poco dopo anche un ciclista 70enne sia stato aggredito da uno dei cani, ma abbia riportato solo qualche graffio alla caviglia tanto che non ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jesi per chiarire i fatti e le responsabilità relativamente alla custodia degli animali. I militari hanno allertato il servizio veterinario della Asur per verificare la pericolosità dei cani. Sono in corso accertamenti a carico dei proprietari, verso i quali sarà elevata una sanzione per malgoverno dei cani. Choc tra i presenti che hanno assistito loro malgrado alla brutale aggressione.