Alluvione in Romagna, gli angeli del fango arrivano anche da Monte Roberto e Castelbellino: «Grazie ragazzi»

MONTE ROBERTO - Sono stati chiamati "Angeli del fango". In Romagna li hanno ribattezzati Burdél del paciug. Anche dalla Marche sono partiti per andare a fornire aiuto alle popolazioni sommerse dall'alluvione degli ultimi giorni. Tra questi alcuni gruppi di giovani provenienti da Monte Roberto e Castelbellino. «In questi giorni la nostra nazione, in particolare l’Emilia Romagna e parte della nostra Regione, è nuovamente coinvolta in una emergenza naturale causa le perduranti piogge di questo insolito mese di maggio 2023. I media ci fanno vedere tantissime immagini di territori devastati con danni ingenti e persone disperate. In questo scenario, purtroppo sempre più frequente, la macchina degli aiuti si è messa subito in funzione e sono prontamente intervenute tutte le componenti operative» spiegano dal Comune di Monte Roberto, provincia di Ancona.

Nella foto Nicolò Faini, Sofia Centanni, Giammarco Mancini, Davide Latini, Michel Balducci, Nicola Paolucci

«Grazie ragazzi»

«Situazioni di tale gravità necessitano dell’aiuto di tutti - continuano dal Comune - per questo anche un gruppo di giovani del nostro territorio ha deciso di recarsi nei luoghi alluvionati per aiutare le persone in difficoltà.

Un aiuto concreto, fatto di lavoro e sacrificio, che dimostra, ancora una volta, che i nostri giovani sanno interpretare bene le esigenze e, con generosità e solidarietà, stanno portando speranza in chi ha perso molto o tutto.

Da parte delle amministrazioni comunale di Monte Roberto e Castelbellino un grandissimo "Grazie" a questi giovani che ci rendono orgogliosi e fiduciosi nel futuro».