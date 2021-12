Precipita nel vuoto dal terrazzo di casa, lo trovano in strada: grave un 35enne, portato in elicottero all'ospedale

CASTELBELLINO – L'hanno trovato a terra, sulla strada, dopo un volo di alcuni metri dall'appartamento in cui vive. Subito sono scattati i soccorsi: ora l'uomo, 35 anni, si trova ricoverato all'ospedale di Torrette, dov'è arrivato in codice rosso a bordo dell'eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita: è sempre rimasto cosciente dopo un volo di circa 4 metri dal primo piano della sua abitazione, nella frazione di Pianello Vallesina. Sul posto, anche la Croce Verde di Cupramontana e l'automedica del 118. Da chiarire le cause della caduta, avvenuta attorno alle 11.

