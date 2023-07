«Vostra nuora ha avuto un incidente, servono 4.500 euro». Ma i coniugi non ci cascano e chiamano la polizia

ANCONA - Nun te fidà manco de l'ombra tua. Il consiglio - scritto in stampatello e in dialetto anconetano - chiude la brochure realizzata dalla Polizia in collaborazione con la Confartigianato, dove sono stati messi nero su bianco alcuni consigli per evitare le truffe che nel periodo estivo sembrano lievitare, soprattutto ai danni di anziani.

Proprio nelle scorse ore, una coppia di Ancona proprio grazie all’intervento della Volante della Questura di Ancona e ai consigli della Polizia di Stato è riusciata a smascherare dei truffatori che volevano portargli via 4.500 euro.

Coppia presa di mira dai truffatori non cade nel tranello e chiama la polizia

Marito e moglie sono stati contattati sul telefono fisso da un uomo che, presentandosi come un avvocato del Foro di Ancona, ha chiesto alla coppia di anziani di pagare 4.500 euro presso il locale Tribunale per revocare il fermo disposto sul veicolo intestato alla nuora che, a seguito degli accertamenti per il coinvolgimento in un incidente stradale, era risultato privo di copertura assicurativa.

Ma i coniugi non si sono fatti turlupinare: mentre uno intratteneva la conversazione con il finto avvocato l’altro, con il proprio cellulare, ha contattato prima il 112 Nue per chiedere aiuto e, successivamente, la nuora per avere chiarimenti sull'incidente.

Quest’ultima ha chiarito di non essere mai stata coinvolta in un sinistro e di avere pagato da pochi giorni la polizza assicurativa.

Falso avvocato chiede 4.500 euro

Tutto falso, dunque. Nel frattempo dall'altra parte del telefono il finto avvocato si faceva aiutare da un complice che asseriva di essere un componente delle forze dell'ordine ed entrambi insistevano sulla consegna di oggetti preziosi, visto che i coniugi non disponevano della somma richiesta.

La truffa si è conclusa con l'arrivo della volante della Polizia e una denuncia.