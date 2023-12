ANCONA - Colpo in casa di un anziano in via Marini. Rubati monili, un orologio d’oro e 300 euro in contanti. Ma è un mistero su come siano entrati nell’abitazione. Infatti, alle rilevazioni effettuate dai carabinieri, non sono emersi segni di effrazione alla porta di ingresso e alle finestre.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Ancona, si introducono furtivamente in una villetta ma vengono scoperti: in manette due uomini di 40 e 60 anni

L’uomo, un anziano, si è accorto della mancanza dei preziosi venerdì intorno all’ora di pranzo, al rientro da alcune commissioni. Una volta aperta la porta di casa si è reso conto che i contanti lasciati nell’abitazione non c’erano più. A quel punto, dopo aver fatto alcune verifiche, si è reso conto anche dell’assenza di alcuni bracciali e di un orologio d’oro. Così ha immediatamente telefonato a sua figlia per raccontarle quanto accaduto. La donna ha allertato il numero unico di emergenza (112). Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, però, hanno constatato l’assenza di segni di effrazione.

Non è stato ancora quantificato il bottino, ma considerato il valore dell’orologio d’oro, dei bracciali e dei 300 euro sottratti, si parlerebbe di alcune migliaia di euro. Dunque è ancora allarme in città per la presenza dei cosiddetti topi d’appartamento. Professionisti del furto nelle abitazioni, tanto che sembrerebbe non aver lasciato alcuna traccia. Si pensa possano essere entrati utilizzando delle chiavi speciali. Sul fatto indagano i carabinieri.