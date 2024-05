SENIGALLIA - E’ stato necessario intervenire per liberare la griglia del fosso Sant’Angelo ieri mattina, dove l’acqua si era alzata in fretta a causa della pioggia. Verso le 8, oltre a questa criticità nel fosso che già in passato ha allagato il quartiere delle Saline, problemi si sono verificati in alcuni sottopassi come in via Perilli e via Panzini, allagati.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Allarme piccioni a Senigallia, c’è il giro di vite: «Multe a chi gli dà da mangiare»

«A seguito di piogge importanti ma del tutto non eccezionali – lamentano i comitati aderenti al Contratto d fiume Misa-Nevola - il fosso di Sant’Angelo si è trovato in crisi intorno alle 8– 8,30. La vegetazione ostruiva il deflusso delle acque, con la pioggia che continuava a cadere. Ad aggravare la situazione le grate di protezione non erano state alzate ma nessun intervento era in atto per disostruire l’improvvisata diga vegetativa». E’ poi arrivata una ditta incaricata che ha provveduto a pulire le grate permettendo così all’acqua di defluire. «E’ palese che la politica e gli enti preposti non stanno trovando le soluzioni concrete per mitigare il rischio idrogeologico del fosso Sant’Angelo – proseguono - nonostante le zone di via Ciucci e via Rovereto abbiano conosciuto tre alluvioni in 10 anni e il rischio di esondazioni è costante». Questa mattina, intanto, è atteso il presidente Acquaroli. E’ stato invitato dai comitati per un sopralluogo così da verificare lo stato dei lavori sul fiume dove c’è ancora tanto da fare per la sicurezza di tutti.