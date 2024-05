FABRIANO - Si va verso un’inchiesta pubblica per la questione riguardante il progetto di costruzione di un impianto eolico sul monte Miesola, sito tra i territori comunali di Fabriano e Sassoferrato. Il consiglio regionale, infatti, ha approvato la richiesta formulata dai sindaci Daniela Ghergo e Maurizio Greci e dell’Unione montana Esino-Frasassi, che era già stata subito recepita dalla giunta regionale e che ora verrà inoltrata al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

L’obiettivo

Tramite l’inchiesta pubblica, si intende garantire la massima informazione e partecipazione delle comunità coinvolte e consentire all’autorità competente del settore di potersi esprimere sul progetto in maniera adeguata e ponderata, soprattutto se si considera la portata dell’impianto nel suo complesso. Impianto che, come ben noto, è proposto dalla società Fri-El Spa, è sottoposto a un procedimento di Via/Pniec (Valutazione di impatto ambientale/Piano nazionale integrato energia e clima) e prevede l’installazione di otto pale eoliche alte 200 metri nel territorio comunale di Sassoferrato e due all’interno del territorio comunale di Fabriano, a cui si aggiungeranno inevitabilmente delle infrastrutture complementari, quali, ad esempio, strada di accesso, cabine, piazzali, cavidotti ed elettrodotti, interessando zone piuttosto estese del comprensorio in questione. Non è un caso che nel corso della seduta consiliare regionale sia stata rimarcata la necessità di valutare l’intervento con grande attenzione, in primis tenendo conto della particolare sensibilità ambientale e paesaggistica, e di coinvolgere le popolazioni e, più in generale, tutti i soggetti interessati. Il via libera del consiglio regionale autorizza a guardare avanti con fiducia, affinchè la normativa in materia venga rispettata. «Ribadiamo il nostro sì – sottolinea il consigliere regionale Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia) – a una transizione energetica spinta non da eco-follie, ma da uno sviluppo armonico e consapevole. Questa maggioranza di centrodestra, infatti, ha le idee molto chiare in merito alla necessaria transizione energetica, ma senza che a questa corrispondano pericolose fughe in avanti che vadano a ledere gli interessi dei territori, la loro vocazione turistica e le attività produttive. Un messaggio, questo, che stiamo trasferendo con atti concreti».

I criteri di riferimento

Il riferimento è alla legge regionale sul fotovoltaico e alla richiesta di inchiesta pubblica. «Con la prima – osserva ancora Ciccioli – si ribadiscono dei paletti per poter installare impianti di fotovoltaico a terra su terreni agricoli, mentre con la seconda abbiamo dato il via libera all’utilizzo dell’inchiesta pubblica per il parco eolico ipotizzato sul monte Miesola, in modo tale da coinvolgere tutti i soggetti interessati da questo progetto che ha risvolti di vario tipo».