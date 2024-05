ANCONA - Ha vissuto i fasti dell’Ancona di un tempo, quella di Giancarlo Cadè che traghettò i biancorossi dalla C alla B. Poi arrivò Guerini che fece conquistare alla città la prima serie A della storia. Lo stadio Dorico, simbolo sportivo del capoluogo, da tempio del calcio cittadino, lentamente, a impianto in rovina. Fino a quando la precedente amministrazione comunale ha varato il progetto di riqualificazione. Era l’alba del giugno 2022. La fine del restyling individuata entro la chiusura del 2023. Cinque mesi oltre il termine dichiarato, l’impresa appaltatrice deve ancora avviare l’ultimo stralcio di lavori.

Cambio di rotta

Ad aver rimesso in discussione progetto e tempi la variante voluta giunta Silvetti - ma ancora da approvare con apposita delibera - per rivedere il disegno dell’impianto. L’originaria piazzetta, appena dietro la facciata monumentale, è stata di fatto cancellata. Via anche il bar-ristorante inizialmente previsto. L’ampia area che l’amministrazione Mancinelli voleva lasciare ad utilizzo di avventori, bambini e famiglie, vedrà un sostanziale ridimensionamento a beneficio di un ulteriore campo da tennis, oltre i quattro previsti da progetto più il campo da padel. Inoltre ci sarà uno spostamento, con rotazione di 90 gradi, degli spogliatoi del circolo tennis che scivoleranno più verso l’area in principio destinata alla piazzetta.

Gli spazi

Così l’accesso allo stadio oltre il portale monumentale vedrà una compressione degli spazi, sebbene l’area giochi fosse già finanziata con un mutuo da 1,6 milioni di euro e con gara aggiudicata. «Il mutuo verrà ridestinato - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini -. Attraverso un’interlocuzione con Cassa Depositi e Prestiti si andrà ad orientare il finanziamento nel medesimo progetto mantenendo l’incarico alla ditta appaltatrice». Si procederà con il rifacimento della pavimentazione, stop. E un abbellimento dell’arredo. Ma della piazzetta ad uso pubblico non ce ne sarà più traccia. «In questi giorni verrà avviato il cantiere» assicura l’assessore, che come termine ultimo per il completamento del restyling dello stadio inquadra «febbraio 2025».

La roadmap

Ma alla fine dell’opera verrà a mancare anche un’altra parte della riqualificazione: la curva nord. «Quello stralcio non è stato finanziato - afferma Tombolini -, dunque la curva rimarrà così com’è». Secondo il cronoprogramma delineato della scorsa Amministrazione, il Dorico sarebbe stato restituito alla città entro il 2024 comprendendo anche il restyling della curva. Con il ricalcolo della roadmap si sforerà l’anno e niente curva. E pensare che i lavori sono cominciati addirittura nel 2019. Oltre cinque anni dopo ci si ritrova con un progetto ridimensionato e monco. Intanto lo stadio è ancora un cantiere a cielo aperto. Materiali depositati lungo l’anello che circonda il campo da calcio dove giovani i giovani dell’Ancona. Pozzetti in bella vista: trappole quanto mai pericolose. Oltre al primo stralcio da 700mila euro per il nuovo manto in erba sintetica, ad oggi risultano completati lo stralcio due (rifacimento e copertura della tribuna, 1,2 milioni di euro) e lo stralcio tre per la demolizione della gradinata e realizzazione di due campi da tennis e uno da padel attualmente aperti e funzionanti (800mila euro). Un cantiere rompicapo che si è prolungato oltre le previsioni e che, nonostante la deadline fissata a febbraio 2025, potrebbe vedere ulteriori posticipi. Intanto deve ancora essere approvata la variante progettuale. A cui farà seguito la realizzazione degli spogliatoi del circolo tennis.