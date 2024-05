ANCONA Va in scena il secondo tempo, al Cinema Goldoni. La struttura che da via Montebello si allunga fino in via san Martino, e in un caleidoscopio di scale e vetrate dà forma alla multisala Movieland, torna all'asta a giugno, con 2,3 milioni di base, dopo un primo tentativo andato fallito. Era il 29 febbraio quando, con una richiesta di 3,1 milioni, si aprì la procedura di vendita il giorno successivo alla riapertura di quello spazio - 2.189 metri quadrati per 800 posti – in formato grande schermo.

Le suggestioni

Il titolo di punta per quell'attesissima ripartenza, dopo tre anni di stop, per i colpi bassi della pandemia, fu la seconda parte di “Dune” di Denis Villeneuve. Allora vennero restituite agli amanti della settima arte tre delle sei sale di proiezione. A riaccendere di suggestioni quel luogo è stata la famiglia Smeriglio, che lo cura dal 2015 e, in virtù del contratto di locazione esistente, ha ottenuto dal tribunale di Ancona la gestione dell’immobile pignorato.

Nel frattempo la Restauri srl, la società proprietaria, era andata in liquidazione e lo stabile all'asta. Un nulla di fatto a cui segue un nuovo tentativo. Il cambio delle locandine dei film, le caramelle nei contenitori, il profumo di popcorn nell'aria sono il preludio della rinascita. Stefano Smeriglio, che con suo fratello condivide quella passione, non retrocede di un passo. «Siamo felici di come sta andando, siamo fatalisti. Crediamo nel lavoro che facciamo. Ora bisogna capire quali saranno le intenzioni di chi comprerà l’edificio».

Lo slancio

Non tentenna: «Ci farebbe piacere continuare a dirigerlo, è un locale di pregio in pieno centro». Si compiace del proprio slancio: «Abbiamo avuto coraggio a riaprire quando al box office si registrava un -37% rispetto al periodo pre-Covid». La memoria è ancora fresca: «Che emozione quando abbiamo riacceso la luce». Non lo nasconde: «Abbiamo considerato l'ipotesi di comprarli noi quei locali, la somma richiesta è alta, se dovesse scendere, chissà». La sala 1, da 274 posti, vanta un impianto sonoro Dolby Surround 7.1. Il rumore dei sogni.