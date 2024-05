ANCONA Ammonta ad oltre 4mila euro il risarcimento che il Comune di Ancona dovrà corrispondere ad un ex dipendente della Polizia locale, sospeso dal servizio perché non vaccinato. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Ancona con una sentenza della dottoressa Arianna Sbano. Quella di M. M. - queste le iniziali dell’uomo - è però una storia molto particolare, ricostruita puntualmente in una delibera di giunta che ieri è approdata anche in commissione Bilancio.



Le date



L’agente sarebbe dovuto andare in pensione il 31 gennaio 2022 e avendo a disposizione alcuni giorni di ferie non godute, aveva concordato con il Comando di usufruirne a partire dal 17 dicembre e fino alla quiescenza. Qui entra in gioco il vaccino anti-Covid. Il 27 novembre 2021, infatti, al ricorrente era stato notificato l’obbligo vaccinale e questi aveva risposto con una prenotazione fissata al 15 dicembre, poi slittata al 17 dicembre. Proprio il giorno in cui avrebbe cominciato le ferie, ritenendo perciò di essere esentato dall’obbligo poiché non presente sul luogo di lavoro.

La misura



Salvo il fatto che il Comando, non essendosi sottoposto all’immunizzazione, ha ritenuto di poter comunque procedere alla sospensione dall’incarico. Una misura ingiusta secondo l’agente, che ha presentato regolare ricorso, poi vinto. Arriviamo dunque agli oltre 4mila euro che il Comune dovrà corrispondergli. Per la precisione, 4.422,66 oltre interessi legali, e quindi il debito per l’Amministrazione è anche maggiore. Altri 1500 euro se ne vanno tra contributi ed Irap, cui vanno aggiunti 2.464,56 a titolo di spese legali. Il totale arriva dunque a 8.814,41 euro. Va segnalato come il Comune non intenda fare ricorso. Dubbi circa l’opportunità del provvedimento di sospensione sono sorti anche durante la commissione di ieri mattina, col consigliere Riccardo Strano che ha chiesto la possibilità di «citare il soggetto che ha erogato la sanzione». «Chi mi ha preceduto, la dottoressa Liliana Rovaldi» ha spiegato il comandante Marco Ivano Caglioti, che per «garbo istituzionale» aveva preferito omettere il nominativo.