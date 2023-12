Ancona, si introducono furtivamente in una villetta ma vengono scoperti: in manette due uomini di 40 e 60 anni

ANCONA Ieri (1 dicembre), in zona Candia ad Ancona, la polizia è intervenuta per via di una segnalazione legata a due individui sospetti che si muovevano a bordo della propria auto. Secondo le ricostruzioni uno faceva "da palo" e un altro provava a introdursi in abitazione sfruttando il tetto.

LEGGI ANCHE: Povere strade anconetane, ancora massacrate. La pioggia martella e apre voragini

L'arrivo sul posto

Gli agenti sono riusciti a individuare entrambi - 40 e 60 anni - mentre avevano divelto un cancelletto di entrata probabilmente prima di scappare. Sono scattate le manette e la denuncia per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata mentre la loro auto sequestrata. Stamattina il Gip ha convalidato l'arresto con i due che saranno sottoposti agli arresti domiciliari.