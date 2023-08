Ancona, rissa tra giovanissimi per una storia di droga: alta tensione in pieno centro storico

ANCONA- Serata ad alta tensione, in pieno centro, ad Ancona. E' quanto accaduto ieri (12 agosto), intorno alle 21.30, in Piazza Malatesta. Solo l'intervento della Polizia, infatti, ha placato una rissa tra giovanissimi che ha visto coinvolti un 20enne residente ad Ancona e due ragazzi (19 e 20 anni) di nazionalità tunisina.

La scoperta

La lite, da quanto raccolto dagli agenti, era nata perchè uno dei tre si era impossessato di 70 euro come corrispettivo per il pagamento di una dose di fumo. Nel corso della rissa uno dei protagonisti è rimasto ferito. Sono arrivate tre denunce anche per i reati di lesioni e minacce.