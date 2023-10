Ancona, minaccia il personale dell'albergo con un coltello: trovato dalla polizia. Denunciato e con foglio di via

ANCONA Serata ad alta tensione quella di ieri (6 ottobre) dalle parti di piazza Rosselli ad Ancona. Intorno alle 23 un albergo della zona ha allertato le Volanti riferendo di alcune minacce ricevute dal proprio personale da parte di un uomo armato di coltello (un giovane vestito di scuro con un trolley al seguito).

La descrizione

Una volta rintracciato l'uomo, italiano di circa 35 anni, è scattata la perquisizione che ha permesso di trovare all'altezza della cinta dei pantaloni un coltella da cucina seghettato della lunghezza di 21.5 cm di lama. L'uomo, a cui è stato disposto il foglio di via per 3 anni in quanto ritenuto soggetto pericoloso, dovrà rispondere di minacce aggravete e porto abusivo di armi e oggetti atte a offendere.