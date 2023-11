ANCONA Ha lottato come un leone Fabrizia Zanoni Mangiolini contro la malattia che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari all’età di 67 anni. Una figura molto conosciuta in città per la partecipazione attiva alla vita politica del capoluogo dove è arrivata, poco più che maggiorenne, da Alba Adriatica, sua città natale, e dopo la maturità classica conseguita a Roma. Donna di cultura, con un carattere forte e sempre attenta alle questioni politiche e sociali.

APPROFONDIMENTI PIRATA DELLA STRADA Falconara, si schianta contro i mezzi in sosta e scappa: ripreso dalle telecamere

Da studentessa ha cominciato la sua militanza nella Fgci, durante gli anni ‘70. Poi, ad Ancona, ha proseguito sullo stesso solco. Iscritta alla facoltà di Medicina conosce l’ambiente politico anconetano dove stringe una forte amicizia con l’ex senatrice Silvana Amati e con l’allora deputato Eugenio Duca eletto alla Camera la prima volta nel ‘94. E proprio per Duca ha lavorato alla sua segreteria politica durante gli anni da parlamentare. Contestualmente Fabrizia Zanoni ha lavorato nella segreteria di federazione dei Ds di Ancona. Non ha mai avuto incarichi da amministratrice, escluse le due elezioni nei consigli comunali di Alba Adriatica e poi di Agugliano nel periodo in cui ha vissuto a Castel D’Emilio.

«Donna generosa»

«Una donna generosa e molto attiva nelle battaglie politiche» la ricorda l’ingegnere del Comune di Ancona, Sauro Moglie, grande amico di Fabrizia Zanoni Mangiolini. «Una donna allegra, ha lottato come un leone fino alla fine - racconta la figlia, l’avvocato Giovanna Grilli -. Era il suo modo di essere. Attaccata alla vita, gioviale e generosa. Gentile e accogliente con tutti». Su Facebook da ieri i tanti amici che con lei hanno vissuto la vita politica della città le hanno dedicato parole di affetto.

Una figura presa spesso in considerazione dagli stessi politici per valutare scelte e decisioni, proprio per la sua capacità di saper leggere la politica e per la sua grande sensibilità. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 alla chiesa di Santa Maria della Piazza.