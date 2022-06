ANCONA - Incidente questa mattina ad Ancona tra via della Montagnola e via Torresi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 61 anni, che è caduto pesantemente sull'asfalto: sul posto un'ambulanza della Croce gialla che ha soccorso l'anconetano rimasto ferito e lo ha trasportato in ospedale a Torrette in condizioni di media gravità.

