Wimbledon, Nardi supera Kolavik nelle qualifiche. Ora il giapponese Daniel Taro. Cocciaretto ko in Germania

LONDRA Erba agrodolce per i due tennisti marchigiani Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, impegnati rispettivamente nelle qualificazioni del tornei di Wimbledon e nel torneo Wta 250 di Bad Holmurg. Il talento pesarese Luca Nardi, 20 anni da compiere ad agosto, ha superato il primo turno delle qualificazioni a Wimbledon battendo in tre set l'esperto slovacco Josef Kolavik, 31 anni, in 6-2 4-6 6-4.

E dimostrando coraggio nel terzo e decisivo parziale quando è stato capace di annullare ben 6 palle break al suo avversario e riuscendo a mettere a segno l'unico break del set che gli ha permesso di vincere l'incontro. Un Nardi decisamente positivo, che sta cercando di migliorare la sua posizione nella classifica mondiale da tempo stabile attorno al numero 150 (adesso è 154). Il suo avversario aveva praticamente il suo stesso ranking (151) e quindi il match è stato molto equilibrato con il tennista marchigiano che alla fine è riuscito ad ottenere una bella e significativa vittoria.

Adesso, nel secondo dei tre turni previsti per arrivare al tabellone principale, è atteso dl giapponese Taro Daniel, numero 105 del ranking, avversario sicuramente tosta ma con il quale Nardi non appare battuto in partenza, a patto che riesca a mantenere la giusta concentrazione.

Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del torneo di Bad Homburg. Sull'erba tedesca la ventiduenne di Fermo è stata battuto in due set, 6-3 6-4, dalla ceka Katerina Siniakova, 27 anni, numero 52 del ranking, che è apparsa più determinata ed a suo agio sulla terra. Elisabetta, invece, non ha giocato un buon match, non riuscendo a trovare il giusto feeling. Da sottolineare che ritornava in campo ad alcune settimana di distanza dal bel torneo disputato al Roland Garros di Parigi, a causa di un problema al ginocchio sinistro. Elisabetta Cocciaretto, numero 41 del mondo, prima delle italiane, è qualificata per il tabellone principale di Wimbledon, che inizierà la prossima settimana.