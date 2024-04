Luca Nardi, la scalata del pesarese continua: battuto Muller sale al primo turno di Montecarlo con vista Alcaraz

Continua la scalata del pesarese Luca Nardi ai vertici del tennis mondiale. Questa volta batte in rimonta Muller, dopo una maratona di quasi tre ore, e fa il suo ingresso nel tabellone al Masters 1000 MonteCarlo. Non è una prima assoluta, in realtà. Siamo al bis, dopo l'anno scorso, ma dopo la vittoria spartiacque con Nole Djokovic a Indian Wells ora ci sono i fari puntati. Anche perché l'altro italiano, Sonego, è uscito. E Luca Nardi oggi è il numero 75 al mondo. Del resto coach Galimberti prospetta un ingresso nella top 20 nel giro di alcuni mesi.

Una battaglia

Il pesarese ha superato il francese Alexandre Muller (86) in rimonta: 3-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 44 minuti.

Il copione è stato lo stesso nel secondo e terzo set: tiratissimo fino alla fine. Dopo Indian Wells, Nardi timbra il suo quinto Masters 1000.

Il primo ostacolo sarà Auger-Aliassime: gigante canadese. 2 anni fa numero 6 del ranking ma in fase calante specialmente nella terra battuta. Dovesse compiere l'impresa, Nardi nel secondo turno potrebbe incrociare Carlos Alcaraz.