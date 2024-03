Ufficiale: il pesarese Luca Nardi è il nuovo numero 96 del ranking. Anche l'Atp lo esalta. Intanto lui è già a Miami

Lo sapevamo, certo, ma vederlo ufficializzato dall'Atp Tour è ancora più bello: Luca Nardi, dopo le splendide performace all'Indian Wells, sale di 26 posizioni ed entra per la prima volta nella top 100 dei tennisti più forti del mondo al numero 96. Una scalata esaltata dalla stessa organizzazione che ha celebrato il tennista pesarese, capace di battere da lucky loser il numero 1 Nole Djokovic, con una infografica postata sulla pagina instagram ufficiale.

Subito in campo contro il talento ceco Mensik

Non c'è tempo per riposarsi o cullarsi sugli allori: il next gen azzurro si è già spostato dal deserto della California ai grattacieli di Miami, dove prenderà parte all'Atp Masters 1000 Miami. Era il primo dei tennisti non testa di serie e al primo turno, con una sfortuna chirurgica, ha trovato il 18enne ceco Jakub Mensik, numero 70 del ranking, testa di serie n.4. L'incontro è al momento previsto per le 20 ore italiane.