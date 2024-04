Luca Nardi, che peccato a Montecarlo: perde contro il gigante Auger-Aliassime e non trova Alcaraz

Peccato, Alcaraz era lì. Il pesarese Luca Nardi esce al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, sulla terra rossa, perdendo contro il canadese Auger-Aliassime, numero 36 del mondo ed ex numero 6 del ranking nel 2022. Avversario scorbutico e di spesso (anche fisico) per il talento pesarese che, dopo la maratona vinta contro il francese Muller nelle qualificazioni, perde 6-2, 6-3 in un'ora e 22 minuti di gioco.

Alcaraz nel seconto turono

Un peccato: se il next gen azzurro, n. 75 al mondo, si fosse imposto al secondo turno avrebbe incrociato la racchetta con il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz.