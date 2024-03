La gaffe di Fiorello: «Luca Nardi è di Rimini». I social pesaresi si scatenano

La vittoria del giovane tennista pesarese Luca Nardi contro Djokovic ha fatto il giro del mondo e dei social: ma non è mancata la gaffe di Fiorello, l'ennesima dopo avere spoilerato i numeri di un paio di Vip.Il noto showman alla guida del programma del mattino Viva Rai 2 ha applaudito per la grande vittoria di Luca Nardi contro Djokovic, attribuendogli però la residenza a Rimini e non a Pesaro, dove in realtà Nardi è nato, ha la famiglia, la residenza e dove si è allenato fino a pochi mesi fa al circolo Baratoff col suo allenatore di sempre Francesco Sani. Attualmente si è trasferito ora al centro sportivo di Tirrenia.

Il sindaco di pesaro esulta: «Luca strepitoso»

«Pesaro si sveglia con una notizia bellissima.