Djokovic non giocherà a Miami: forfait del numero 1 dopo la sconfitta con Nardi, l'annuncio arriva dalla stampa serba

A distanza di due giorni dall'eliminazione ad Indian Wells ad opera di Luca Nardi, Novak Djokovic ha deciso che non giocherà il Master 1000 di Miami, in programma dal 20 al 31 marzo.

Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Miami

La notizia arriva dalla stampa serba: il numero 1 del mondo ha deciso di rinunciare al torneo della Florida dove si era imposto 6 volte in carriera. Una scelta fatta, probabilmente, per preservare il suo fisico in vista dei prossimi impegni, vista la carta d'identità (36 anni).

Novak Djokovic won’t play in Miami. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 14, 2024

Il suo obiettivo principale è quello di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi e iniziare al meglio la stagione sulla terra battuta. Già dopo la sconfitta contro l'azzurro Nardi, Djokovic aveva dichiarato di aver giocato un brutto tennis e di non essere abituato a non vincere titoli e anche sulla partecipazione a Miami si era limitato ad un "Vediamo". Adesso ha preso la sua decisione, nonché quella di prendersi un periodo di pausa, preparandosi presumibilmente per il Masters 1000 di Monte Carlo, in programma dal 7 al 14 aprile.