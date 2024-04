Luca Nardi show, vince il torneo di Napoli e diventa il n.76 del mondo

NAPOLI - Non solo Sinner. Prosegue il magic-moment degli italiani nel tennis, aòlla festa partecipa anche il pesarese Luca Nardi. Dopo aver battuto Djokovic a Indian Wells - match che non dimenticherà mai, è ovvio - il ventetnne pesarese ha trionfato nella Napoli Tennis Cup 2024, torneo ATP Challenger 125, battendo in finale il francese Pierre-Hugues Herbert.

Partita avvincente e ricca di emozioni con il usccesso in rimonta in tre set (5-7, 7-6, 6-2) per Nardi, che si assicura il suo sesto titolo Challenger in carriera e da oggi conquista il suo nuovo best ranking (numero 76 al mondo).