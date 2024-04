Sorpresa: Luca Nardi torna a Pesaro, ad attenderlo la Coppa Davis

Luca Nardi e la Coppa Davis nella stessa stanza. Sorpresa al Circolo Tennis Baratoff di Pesaro questa mattina: il talento pesarese è tornato a casa e ad attenderlo c'era l'insalatiera più famosa e bella del mondo tennistico. Mica male come accoglienza.

L'incrocio vincente

Incrocio vincente: 24 ore prima Nardi, sfortunatissimo, si era infortunato all'esordio del Tiriac Open di Bucarest, mettendo male la caviglia sulla terra rossa, dopo 5 match point sbagliati, perdendo poi contro il brasiliano Seyboth-Wild. Questione di attimi: la Coppa Davis, vinta da Sinner & co., in tour a Pesaro come una rockstar dal 12 al 16 aprile (è stata prima a Casa Rossini e poi al Ct Baratoff), proprio oggi, poco dopo le 13, ha salutato tutti in direzione Macerata, dove sarà esposta fino a domani 17 aprile nella sede dell'Associazione Tennis "Claudio e Geo Giuseppucci".

Selfie e allenatore

Nardi ha avuto quindi il tempo di osservarla da vicino e magari sussurargli qualcosa del tipo: «Un giorno anche io proverò a portarti a casa».

Luca Nardi, seduto su una sedia, ancora dolorante alla caviglia, si è prestato ad alcuni selfie con tifosi e appassionati. Dopo aver toccato il cielo con la racchetta, al Paribas Open Indian Wells, battendo il numero 1 al mondo Nole Djokovic e aver raggiunto nelle settimane successive il n.75 del ranking Atp, il talento pesarese ha annunciato la separazione lampo dal coach Galimberti. Una decisione che ha sorpreso tutti, più che altro per i risultati ottimi ottenuti e per la durata, estremamente corda, del sodalizio tra il tennista e l'Academy di Cattolica. Neppure 4 mesi. Nardi, se non ci saranno ulteriori sviluppi, tornerà ad allenarsi a Pesaro (era sempre rimasto tesserato Ct Baratoff) con il coach storico Francesco Sani.