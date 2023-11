PESARO L’inaspettata vittoria in casa di Milano ha galvanizzato l’ambiente biancorosso. La sconfitta all’overtime contro Scafati, e gli umori dei giorni successivi, sono ormai archiviati e ora c’è voglia di guardare avanti con fiducia. E di puntare, domani sera, ad acciuffare la prima vittoria casalinga in questa stagione, come ha già puntato la barra verso questo obiettivo Ray McCallum, parlando ieri sulle nostre colonne. Ci sarà, secondo le previsioni, una bella cornice di pubblico, tifosi carichi, motivi in più per uscire dalla Vitrifrigo Arena con il sorriso, anche se davanti Pesaro avrà una formazione, la Gevi, tosta e talentuosa, che finora ha perso contro Bologna e Brescia, conta sei punti in classifica, e ha conquistato una vittoria, così come ha fatto Pesaro, anche sull’Olimpia.

L’affiatamento

La Vuelle avrà un’arma in più da giocarsi domani sera (palla a due alle 20.30) contro Napoli. Il pivot Egidijus Mockevicius, che ha sostituito Gavin Schilling. Il lituano ha iniziato ad allenarsi martedì, sta proseguendo nel percorso di affiatamento con la squadra e inserimento nei giochi di coach Maurizio Buscaglia, fino al salto a due di domani, che lo vedrà in campo per il suo esordio in maglia biancorossa in questa stagione. Un ritorno per lui, dopo aver vestito la canotta pesarese nel campionato 2018-19. Mockevicius farà coppia in reparto con Leonardo Totè, autore di un inizio di stagione veramente brillante, con 17 punti di media e una valutazione di 18,4. Numeri che gli hanno consentito di ottenere il titolo della Lega Basket “The Best Ita Fastweb” del mese di ottobre. Sugli scudi in questo primo scorcio di campionato, anche Valerio Mazzola, che ha pubblicato un bel messaggio su Instagram per ricordare gli ultimi mesi difficili a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo: «Ho fatto l’infortunio più brutto possibile, sono stato 8 mesi a lavorare tutti i giorni perchè rivolevo il campo a tutti costi. La gente mi scriveva che ero forte, che ce l’avrei fatta ma alla fine ero da solo ad affrontare un momento difficilissimo. Ho avuto paura ma ci ho saputo convivere e l’ho accettata. Nutrivo sempre il desiderio di migliorare ed è stato il mio motore per tanti giorni. Solo serate come queste ti fanno capire che sei sulla strada giusta, che forse hai buttato tutto alle spalle. Sono contento per me e per la squadra. È stata una grande vittoria».

La prevendita

Prosegue la prevendita per domani: i biglietti si possono acquistare (con 2,20 euro di diritti di prevendita) al Vl Point Prodi Sport Pesaro oggi e domani (9.30-13 e 15.30-19.30), nei punti vendita Vivaticket e online. I prezzi: Tribuna laterale L2, L8 e N1, N7: 25 euro intero e 14 eruro ridotto; tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 14 euro ridotto; parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; poltroncine: 100 euro; curva ospiti (settore M3): 20 euro intero e 14 euro ridotto. Il ridotto nella fascia 8-18 anni.