PESARO Un blitz sul parquet dei campioni in carica che può cambiare la stagione della Vuelle. La squadra di coach Maurizio Buscaglia si gode la vittoria al Mediolanum Forum contro l’EA7 Milano 90-82, la seconda ottenuta in trasferta, al termine di un match di grande spessore. La Carpegna Prosciutto è partita col piede sull’acceleratore, coinvolgendo Totè, autore di una prestazione di alto livello, e non ha patito psicologicamente il break di 21-5 dell’Olimpia a cavallo delle due frazioni centrali: ritrovatasi a rincorrere sul 52-44 al 22’ a seguito della tripla di Mirotic, Pesaro ha mantenuto la lucidità per rimanere in scia grazie al contributo di tutta la rotazione, tanto da rimettere la freccia già a fine terzo quarto e portare alla sirena conclusiva sei uomini in doppia cifra.

La prestazione

«È stata una partita perfetta anche dal punto di vista mentale, dove eravamo un po’ mancati contro Scafati – ha detto a riguardo Riccardo Visconti – Sapevamo quali errori avevamo commesso nella partita precedente e a Milano abbiamo avuto un’ottima reazione. Tutti abbiamo disputato la prestazione di cui la squadra aveva bisogno, anche Umbi (Stazzonelli, ndr), che è entrato, forse senza neanche aspettarselo, ed è riuscito a dare il suo contributo». La vittoria assume ancora più rilevanza perché ottenuta senza Mockevicius, che sarà a disposizione dalla prossima giornata per rimpiazzare Schilling, ma Visconti invita la squadra a rimanere coi piedi per terra. «Non direi che sia la partita della svolta, sicuramente è una vittoria che ci aiuta tanto dopo la sconfitta bruciante contro Scafati. È prematuro però parlare di una partita che può cambiare la stagione, questa vittoria deve darci consapevolezza: significa che siamo in grado di disputare questo tipo di prestazioni, specialmente sul piano difensivo. Il rendimento nella nostra metà campo è stato a mio avviso decisivo contro l’Olimpia, abbiamo vinta lì la partita, riuscendo poi a trasferire in attacco quanto di buono prodotto in difesa. Cosa è cambiato durante questa settimana? Non saprei, di certo abbiamo dimostrato di esserci sul piano dell’atteggiamento e della voglia di lottare insieme. In difesa credo di aver fatto personalmente una buona prestazione ma sapevo che, anche nel caso in cui fossi stato battuto in uno contro uno, ci sarebbe stato un mio compagno pronto ad aiutare. Non ho fatto canestro in questa partita ma mi sono divertito come un pazzo a giocarla e dobbiamo ripartire da questo, perché fa la differenza».

In casa

La Carpegna Prosciutto mira adesso a sbloccarsi sul proprio parquet, dopo la beffa al supplementare contro Scafati e la sconfitta nella seconda giornata contro Venezia: sabato, nell’anticipo delle 20.30, alla Vitrifrigo Arena ci sarà l’ostica Gevi Napoli. «La vittoria in casa arriverà, dobbiamo soltanto rimanere tranquilli – ha concluso Visconti – Vincendo a Milano ci siamo dati un bel segnale e da qui dobbiamo costruire il nostro percorso».

Next Gen

Un Pesaro-Napoli si è già disputato ieri, nella prima giornata della Next Gen in corso a Varese: i partenopei si sono imposti 102-82 contro la squadra di Giovanni Luminati che ha avuto Stazzonelli top scorer con 19 punti. Oggi alle 15.30 per la seconda giornata della manifestazione si ripropone la sfida contro l’Olimpia Milano.