Vuelle a Milano, esame quasi impossibile contro la corazzata Olimpia

MILANO - Non è di certo l'avversario migliore per cercare di cancellare la sconfitta in casa patita domenica scorsa contro Scafati, anzi, a dirla tutta, è l'avversario peggiore perchè l'Olimpia Milano è la squadra favorita per la (ri)conquista dello scudetto. Ma con un Mockevicius in più nel motore (previsto per domani il suo arrivo) la Vuelle deve provarci e deve mettere ordine alla propria identità anche perchè il campionato sta entrando nel vivo e considerato l'equilibrio anche un dettaglio potrebbe a lunga gittata rivelarsi decisivo.

“Questa settimana di lavoro è andata bene, ho visto un buon atteggiamento da parte dei ragazzi, concentrandoci sui nostri punti fermi e provando a correggere ciò che non è andato contro Scafati. Ora ci attende la sfida contro Milano, bello tornare su un campo come quello del Mediolanum Forum. Sono contento di ritrovare Shields e Flaccadori, oltre ad affrontare coach Messina. Milano vorrà riscattarsi dopo la sconfitta di Berlino in Eurolega, ma anche noi abbiamo lo stesso obiettivo.

Dovremo essere aggressivi e al tempo stesso giocare con personalità, prendendo dei buoni tiri e provando a essere pericolosi fin dai primi secondi dell’azione”.

“Lunedì arriverà Mockevicius che a Pesaro ha vissuto una bella stagione e che a Le Mans ha già giocato con Bamforth. Potremo attaccare un po’ di più vicino a canestro, sperando di avere delle prestazioni maggiori da parte degli esterni. Ringrazio il club per aver permesso di effettuare questa operazione che consentirà a Totè di avere un aiuto importante. Purtroppo Schilling ha alcuni problemi fisici che non gli permettono di rendere come dovrebbe e quindi ha la necessità di fermarsi per un po’ di tempo”.

Negli anticipi di ieri vittoria di Trento sul parquet di Brescia per 90-82 mentre Tortona senza problemi ha surclassato Sassari sul suo campo (94-74).