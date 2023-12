Ancona, il colpo esterno manca da più di due mesi. A Vercelli con il Sestri Levante per spezzare il tabù

VERCELLI - Campo neutro, porte chiuse e un ambiente che sarà ovviamente ed inevitabilmente diverso. Si, certo anche strano. Ma rimane una partita di calcio ed anche importante sia per i padroni di casa che per i biancorossi di Colavitto. Di punti il Sestri Levante in classifica ne ha 13, penultimo posto e sentiero per la conquista della salvezza tutt'altro che facile ma la squadra ligure di consensi ne ha ricevuti diversi, ecco anche per questo l'Ancona deve stare attenta e guardare a questo impegno con la massima attenzione perchè in una classifica così corta come un exploit potrebbe riportare i i biancorossi in piena zona playoff, un eventuale passo falso (tocchiamo ferro) vorrebbe dire guardare - ed anche con attenzione - la zona playout.