«Il corpo nel casolare è di Andreea Rabciuc». Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ufficializza l'orrore: «Le indagini proseguono»

«E’ arrivata questa mattina la notizia che è di Andreea Rabciuc il corpo rinvenuto nel casolare lungo la Montecarottese». È stato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi, a rendere ufficiale quello che tutti sapevano. «Le indagini proseguono su questa vicenda che ha scosso la nostra comunità - ha spiegato il sindaco -. Andreea ha lavorato per diversi anni in un locale della città che mi capita di frequentare e che la ricorda come una ragazza gioiosa e autentica. Mi stringo al dolore della famiglia, alla mamma Georgeta va il mio abbraccio più sincero».