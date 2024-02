San Raffaele, Burioni boccia 398 studenti su 408 al test preliminare di Microbiologia. «Il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza»

La denuncia è arrivata su TikTok: il professor Roberto Burioni, noto virologo pesarese, in veste di docente ha bocciato 398 studenti su 408 alla prova preliminare di Microbiologia al San Raffaele. La notizia - come ha riportato il Corriere della Sera - è diventata subito virale dopo un video postato da una studentessa di Medicina che aveva provato il test.

Esame preliminare

L'esame preliminare - che Burioni utilizza da oltre 10 anni - consisteva in 8 domande a scelta multiplica da compilare in 15 minuti.

Solo 10 studenti (il 2,45% del totale) hanno passato la prova per poter così accedere all'esame vero e proprio. La studentessa, con video poi rimosso, ha denunciato l'accaduto sostenendo, in pratica, la difficoltà estrema con «stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 o 30 e lode, che passano tutti gli esami» questa volta bocciate.

La mail

Burioni ha scritto una mail agli studenti rimarcando alcuni dati emersi dal test. Su 408 studenti «10 hanno risposto correttamente a tutte le domande, 50 hanno risposto correttamente a 7 domande, 67 hanno risposto correttamente a 6 domande, 54 hanno risposto correttamente a 5 domande, 72 hanno risposto correttamente a 4 domande, 59 hanno risposto correttamente a 3 domande, 50 hanno risposto correttamente a 2 domande; 37 hanno risposto correttamente a 1 domanda; 9 hanno risposto in maniera errata a tutte le domande - per poi sottolineare -. Faccio notare che il 17% dei partecipanti a questo appello ignorava l’agente eziologico della scarlattina e che il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza».