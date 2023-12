CIVITANOVA Big match in terra emiliana per la Cucine Lube, quinta forza del campionato, che alle 16, con diretta su Radio Arancia, farà visita al Piacenza, terza forza di SuperLega. Gli emiliani nei precedenti quattro turni casalinghi hanno concesso un solo set agli avversari.

Il dubbio

Tra i biancorossi di Chicco Blengini l’unico ballottaggio è quello tra Nikolov e Yant per un posto da titolare accanto al martello Ivan Zaytsev. Per il resto la formazione potrebbe essere quella vista all’opera nelle precedenti partite: De Cecco incabina di regia, Lagumdzija, schiacciatore opposto, Balaso, libero, ed al centro la coppia Anzani- Chinenyeze. Anche a Piacenza la formazione cuciniera sarà seguita daun buon numero, oltre un centinaio, di Predators. Adis Lagumdzija invita a mantenere la stessa intensità di gioco messa in mostra nel precedente incontro stagionale tra emiliani e marchigiani, risalente alla semifinale di Supercoppa, vinta dai civitanovesi.

L’obiettivo

«La speranza è quella di giocare a Piacenza con lo stesso livello di intensità della prima sfida stagionale – ha dichiarato lo schiacciatore turco Adis Lagumdzija - contro gli emiliani, cioè nella Semifinale di Supercoppa a Biella. Andremo sul campo di una squadra molto forte e faremo il possibile per centrare un successo importante. Al PalabancaSport dovremo battere meglio rispetto alla gara di martedì in Belgio, sarà fondamentale anche ricevere bene per raggiungere percentuali elevate in attacco. La SuperLega mi dà stimoli speciali, tutte le partite presentano numerose insidie ». Finora le due squadre si sono incontrate 9 volte e i biancorossi hanno vinto 8 gare. Piacenza dovrebbe rinunciare anche oggi all’apporto di Leal ma potrà contare sull’ottima verve degli altri due ex: Simon e Lucarelli. Rispetto al match di Biella c’è da aspettarsi un Romanò in unostato diforma decisamente migliore. Come la Lube la squadra di Anastasi è reduce dall’impegno infrasettimanale di Champions. Ed entrambe anche in settimana scenderanno nuovamente in campo per rispettare gli impegni europei. La Lube giovedì alle 20,30 ospiterà Praga. Quando si parla di Piacenza inevitabile non pensare agli ex, ed in particolare a Robertlandy Simon. «Con Civitanova sarà sicuramente una partita molto difficile – ha detto l’ ex Robertlandy Simon - più di tante altre per noi. Affrontiamo una squadra forte e soprattutto capace di giocare al meglio ogni partita importante. Cosa in cui noi dobbiamo ancora migliorare, lo dimostra il fatto di avere quasi sempre perso contro la Lube, anche in questa stagione in Supercoppa».

Il test

«Dobbiamo migliorare la capacità di saper soffrire in certe partite - ha aggiunto Simon -. Con Berlino pochi giorni fa è stato un ottimo test sotto questo aspetto, dovrà essere così anche con Civitanova, gara in cui sono in palio punti pesanti in vista della Coppa Italia. Mi aspetto una partita tosta, dobbiamo essere bravi ad aspettare e uscire da eventuali momenti di difficoltà». Arbitrano Giuseppe Curto di Gorizia e Marco Zavater di Roma.