JESI «Diciotto mila occupati diretti in Italia, 108mila nell’indotto. In questo Paese, dove Amazon è la quinta azienda straniera per numeri di chi vi lavora, investimenti per 12,6 miliardi dall’arrivo nel 201l, quando erano appena 200 le persone assunte». Snocciola i numeri Stefano Perego, VP Amazon North America, Europe & Global Operations, e si dice «orgoglioso di potenziare le nostre attività con il primo centro di distribuzione nelle Marche». Portando, dice Perego, «lavoro a tempo indeterminato in un ambiente sicuro, moderno e inclusivo».



L’indotto



Gli effetti di un centro analogo a quello in costruzione a Jesi già realizzato a Passo Corese nel Lazio, hanno portato nel circostante territorio del reatino in breve tempo ad un «+16% nel tasso di occupazione e ad un +16% e +26% nel fatturato e nei profitti delle imprese della zona». Con attenzione a nuove tipologie di lavoro - più di 60 i ruoli diversi in un centro di distribuzione Amazon – e occupazione femminile. «In Italia la logistica vede un 22% di presenza di occupate, in Amazon si è al 35%».



L’occupazione



Chi lavora in Amazon, rende noto il colosso dell’e-commerce, può confidare in uno «stipendio tra i più competitivi del settore. Da ottobre 2022, quello di ingresso per gli operatori di magazzino è stato fissato a 1.713 euro di retribuzione lorda mensile, moltiplicata per 14 mensilità nell’arco di un anno. Le retribuzioni di ingresso sono superiori dell’8% rispetto ai livelli salariali previsti dal 5° livello del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. A ciò si aggiungono benefit quali assicurazioni sanitarie e cure mediche private, sconti sugli acquisti su Amazon.it e buoni pasto per tutti i dipendenti. Ulteriori informazioni sulla data di apertura della struttura e sul processo di selezione del personale saranno annunciate con l’avanzare del progetto». Ma quanto al personale, dice Lorenzo Barbo, Regional Director FC, Amazon Italia: «L’idea per noi è sempre di accedere a risorse locali nelle vicinanze». Altri tasti: sicurezza e sostenibilità. «Nel 2022, investimenti per 7 milioni di euro e oltre 400mila ore di formazione sul tema sicurezza» dice Perego. E poi «nell’ambito dell’impegno zero emissioni di Co2 entro il 2040, l’edificio sarà alimentato al 100% da energia elettrica prodotta senza combustibili fossili. Impianti idraulici e sanitari efficienti consentiranno un risparmio idrico del 35%, l’edificio sarà dotato di pannelli solari e i dipendenti avranno accesso alla ricarica dei veicoli elettrici, al deposito delle biciclette e al servizio di fermata dell’autobus all’interno della struttura».